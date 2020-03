Erdmannhausen soll eine zusätzliche Busverbindung bekommen Ein Bus zwischen Steinheim und Winnenden?

Ein weiteres Potenzial für eine neue Querverbindung sehen die Antragsteller beim Schülerverkehr. Viele junge Leute, die gar nicht in Steinheim wohnen, besuchen die dortige Realschule. „Für sie ist es ein großer Aufwand, den werktäglichen Unterricht zu erreichen“, heißt es in dem Papier. Und nicht zu vernachlässigen ist auch der Besucherstrom aus der Umgebung, der jeden Sommer das Wellarium erreicht. „Es hat 2019 zwischen Mai und September rund 186 000 Besucher gehabt“, wird argumentiert. Dorthin werde überwiegend mit dem Auto gefahren.Die Freien Wähler haben sich auch schon überlegt, wo die Busse halten sollten. Die neue Linie 466 würde am Steinheimer Bahnhof starten, um dort den Anschluss von der Linie 460 aus dem Bottwartal herzustellen. Ein weiterer Halt wäre im Bereich der Feuerwehr. In Erdmannhausen hält der Bus optimalerweise am Bahnhof, um den Anschluss an die S 4 zu gewährleisten, außerdem an der Halle auf der Schray. In Affalterbach sollten die Haltestellen Waage und Klingenstraße bedient werden, bevor der Bus das Gewerbegebiet anfährt. Letzter Halt wäre der Bahnhof in Winnenden.