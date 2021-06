Steinbruch in Rielingshausen Ortschaftsrat stemmt sich gegen Baupläne

Verwaltung kassiert Beschluss

Letztendlich ist das aber eher als Zeichen zu verstehen. Denn so kurios es auch klingen mag: Die eigene Stadtverwaltung wird das Votum einkassieren. „Ja, das werden wir machen“, sagte Bauamtsleiter Dieter Wanner am Morgen nach der Sitzung am Telefon. Im Ortschaftsrat hatte er schon erklärt, dass man keine andere Wahl habe. Marbach habe als größere Kommune selbst die baurechtliche Zuständigkeit. Und in dieser Rolle könne man „nur dann Bauvorhaben ablehnen, wenn dem öffentlich-rechtliche Belange entgegenstehen“. Das sei beim konkreten Antrag aber nicht der Fall. Die zuständigen Fachbereiche beim Landratsamt Ludwigsburg, die die Stadt kontaktiert hatte, hätten keine wesentlichen Bedenken gegen das Projekt oder befürworteten es sogar. Der Rekultivierungsplan werde nicht in seinen Grundfesten angetastet, sondern nur zeitlich verschoben. Das Landschaftsbild werde ebenfalls nicht beeinträchtigt. Und in der Murr landeten via Weidenbach dank der Abläufe in der neuen Presse sogar weniger Stoffeinträge. Insofern bleibe nichts anderes übrig, als das Vorhaben zu genehmigen. „Es gibt im Augenblick keine Gründe, die es rechtfertigen würden, die Genehmigung zu verweigern“, fasste Dieter Wanner zusammen.