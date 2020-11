Misstrauen im Marbacher Ausschuss Räte treten bei Steinbruch-Plänen auf die Bremse

Marbach - Wie verhärtet die Fronten zwischen dem Rielingshäuser Steinbruchbetreiber Klöpfer und den politischen Verantwortungsträgern in Marbach mittlerweile sind, zeigte sich bei der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am Donnerstag. Hier sollte das Gremium über ein eher profan erscheinendes Anliegen entscheiden: die Installation einer etwa neun Meter hohen so genannten Kammerfilterpresse, über die, angedockt an eine bestehende Anlage zur Gewinnung von Sanden, ein weiterer Feststoff generiert werden könnte.