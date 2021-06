Rielingshäuser Räte appellieren an Region Resolution gegen Steinbruch-Erweiterung

Das Gremium verabschiedete am Montag bei einer Enthaltung des CDU-Manns Roland Stickel eine Resolution, in der die Runde ihre schon mehrfach geäußerte ablehnende Haltung gegen die Expansion bekräftigte. Zudem wird in dem von Jochen Biesinger (CDU) formulierten Aufruf an den VRS appelliert, „von der Einleitung des Verfahrens zur Fortschreibung des Regionalplans für den Rohstoffstandort Rielingshausen abzusehen“.