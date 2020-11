Steinbruch-Erweiterung in Rielingshausen Region startet das Verfahren

Der Planungsdirektor des Verbands Region Stuttgart, Thomas Kiwitt, und die Pro-Fraktionen betonten, dass damit noch keine Entscheidung für oder gegen die Erweiterung in Rielingshausen gefallen sei. Das Verfahren werde ergebnisoffen geführt. Die Genehmigung, den Steinbruch zu erweitern, muss nach einem entsprechenden Verfahren ohnehin vom Landratsamt Ludwigsburg erteilt werden. In dem Regionalpanverfahren sollen nicht nur die Argumente für oder gegen die Erweiterung in Rielingshausen gesammelt werden, sondern auch die gesamte Situation des Rohstoffabbaus in der Region in den Blick genommen werden.