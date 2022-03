Radweg bei Kirchberg Ein geisterhafter Weg wird zauberhaft

Beim Gemeinderat stieß das Vorhaben an der Geisterhöhle von Anfang an auf offene Ohren. Dabei mussten dafür immerhin 36 000 Euro in die Hand genommen werden, Geld für die notwendige Pflege kommt noch hinzu. Das fachliche Know-how lieferte das Landratsamt, verbunden mit einer Hoffnung: „Wir rechnen damit, dass der Radweg, der bislang vom ADFC mit drei Sternen ausgezeichnet war, nun im Frühjahr auf vier Sterne hochgestuft wird“, sagte der Landrat. „Denn er ist jetzt schon sehr gefragt.“

„Wenn’s an der Geisterhöhle klopft, wird der Wein gut“

Gudrun Wilhelm verriet den beim offiziellen Termin Anwesenden auch noch, wie die Geisterhöhle zu ihrem Namen kam: „Hier waren früher Weinberge, und man hat gesagt: ‚Wenn’s an der Geisterhöhle klopft, wird der Wein gut.’“ Dass diese Beobachtung keineswegs unsinnig war, stellte man erst Jahre später fest, als man der Ursache des Klopfens auf den Grund kam: Es stammt vom Wasser in der Tropfsteinhöhle und war nur in den Jahren zu hören, in denen der Boden ausreichend Feuchte abbekam.

Aber wer weiß, vielleicht sind dort doch auch Geister unterwegs. Zumindest mag sich das der Bauunternehmer gedacht haben, der nur ein Wochenende lang Bagger, Dumper und Radlader dort geparkt hatte. Denn als er am Montag weiterarbeiten wollte, gaben alle drei Maschinen keinen Mucks mehr von sich. Unbekannte hatten den gesamten Diesel geklaut. Ganz schön geisterhaft.