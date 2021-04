Naturschutz kontra Verkehrssicherheit Ein Uhu stoppt die Baumfällarbeiten

Kirchberg - Der idyllische Weg, der parallel zur Murr von Kirchberg aus an der Geisterhöhle vorbei in Richtung Burgstall führt, lockt viele Radfahrer und Wanderer an, ist aber auch zugleich Zufahrt für diejenigen, die dort ein Wiesen- oder Waldstück bewirtschaften. Und er ist zurzeit gesperrt – aus gutem Grund. Denn vom bewaldeten Hang aus, in dem noch alte Weinbergmauern zu sehen sind, sind in der Vergangenheit immer mal wieder Bäume quer über den Weg gestürzt. Grund ist das Eschentriebsterben, das auch die Wurzeln absterben lässt.