Motorsägen kreischen in Kirchberg Neuhöfer in Sorge nach Baumfällarbeiten

Kirchberg - Dass es im Kirchberger Ortsteil Neuhof und auch auf dem Weg dorthin lange nicht mehr so aussehen wird wie zuvor, damit haben sich die Neuhöfer größtenteils abgefunden. Weil vor allem Eschen, aber auch Buchen massiv geschädigt waren, rückten dort die Motorsägen an – und das in einem Umfang, der manche nicht nur überrascht, sondern auch erschreckt hat. „Ziel war die Verkehrssicherung“, hatte Kirchbergs Bürgermeister Frank Hornek in der Gemeinderatssitzung im März erklärt.