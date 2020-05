Zwischen Kirchberg und der Schweißbrücke Der Radweg kann endlich kommen

Für eine kurze Diskussion sorgte die Planung, dass in Kirchberg der Radweg erst nach der Einfahrt in den Mühlwingert eingeschlichen werden soll. „Da brauchen wir keine Querung mehr“, meinte Erich Drexler (Gesundes Gemeinwesen). Karsten Klein sagte demgegenüber, es sei fraglich, ob an anderer Stelle die notwendige Aufweitung auf acht Meter topografisch möglich sei. Und Bürgermeister Frank Hornek meinte, entscheidend sei, dass man überhaupt eine Querung habe, und betonte: „Der Verkehr an dieser Stelle soll ruhig etwas ‚unflüssiger’ werden, soweit es zulässig ist.“ Er erweiterte aber den Antrag zur Planungszustimmung um den Punkt, die Querungshilfe so weit wie möglich zu verschwenken, um die Bremswirkung zu verbessern.

Zur Abgrenzung von Fahrbahn und Radweg erklärte Matthias Straus auf eine entsprechende Frage von Carola Maier (Gesundes Gemeinwesen), in der Abstandsfläche zur Straße werde eine Schutzplanke installiert, in Richtung Murr voraussichtlich ein Holzgeländer. Vom Kreisverkehr bis zur westlichen Murrschleife werde der Radweg auf einem Hochbord geführt. „Da muss man auf Marbacher Seite keine Grundstücke kaufen, was wegen Erbengemeinschaften schwierig gewesen wäre, und es ist auch kein weiterer Eingriff in die Natur nötig“, führte Straus weiter aus.

Mit Freude stimmten auch die Gemeinderäte der Stadt Marbach in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am Donnerstagnachmittag in der Marbacher Stadthalle dem Vorhaben zu.