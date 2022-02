Stärkung von Radwegen Trasse bei Kirchberg wird ausgebaut

Grundstücksfrage ist noch zu klären

Allerdings gibt es noch andere Kriterien, die bei dem Projekt berücksichtigt werden müssen. So fließe bei der Bewertung mit ein, welche Kosten jeweils entstehen würden, erklärt Kohler. Darüber hinaus spiele es eine Rolle, inwieweit die für die Varianten benötigten Grundstücke zur Verfügung stünden.

Land ist wieder am Zug

Während also noch etliche Fragen rund um das Vorhaben zu klären sind, steht zumindest schon fest, wie es jetzt weitergeht: Der Ball liege erst mal wieder beim Regierungspräsidium, das die Vorüberlegungen verfeinern müsse, sagt Marcus Kohler. Anschließend werde das Ganze von den Gemeinderäten in Erdmannhausen diskutiert – über dessen Gemarkung der neue Radweg im Grunde komplett führen würde. In der Folge werde man sich auch in den zuständigen Gremien in Marbach mit dem Vorhaben auseinandersetzen, ergänzt Jan Trost. Und letztlich müsse man sich mit Erdmannhausen auf eine Trasse verständigen.

Wann dann die Bagger zum Spatenstich anrücken könnten, ist unklar. Trost erinnert daran, dass das Land, das die Kosten für den Bau schultern würde, in der Vergangenheit 2023 als Starttermin genannt hat. Ob sich dieses Datum halten lässt, müsse sich zeigen. Wobei Marcus Kohler auch nichts übers Knie brechen würde. „Mir ist die bestmögliche Lösung lieber als eine schnelle, aber nicht so gut durchdachte“, sagt er.