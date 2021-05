Platzmangel ist nicht mehr tragbar Autohaus Bühler zieht aufs Betz-Areal

Der Hof ist stets überfüllt, das Gebäude sanierungsbedürftig

Gezwungen zu diesem Schritt sehen sich die Bühlers, da sie an ihrem jetzigen Standort mit enormem Platzmangel zu kämpfen haben. Der Hof ist viel zu klein und stets überfüllt, das Gebäude zudem sanierungsbedürftig. „Die aktuelle Situation ist unzumutbar für unsere Kunden. Wir müssen die Autos zum Teil bei Hainbuch abstellen, und die Kunden müssen ihr Auto dann erst einmal eine halbe Stunde suchen“, sagt Philipp Bühler, der 2020 als Gesellschafter und Geschäftsführer in die GmbH eingestiegen ist. Vater Thomas ergänzt: „Wir können uns das auch einfach nicht mehr erlauben, die Autos von A nach B zu fahren, weil wir hier bei unserem Autohaus kein Platz haben.“ Aktuell ist der Fuhrpark auf vier Standorte verteilt, unter anderem stehen die Autos an der Aral-Tankstelle in Erdmannhausen und bei der Labag in Marbach. Seit geraumer Zeit streben die Bühlers deshalb einen Neubau sowie eine Erweiterung ihres Geländes an. Durch das Aus beim Autohaus Betz „eröffnet sich für uns jetzt die einmalige Chance, den Betrieb aufrechtzuerhalten, während wir das eigene Autohaus platt machen. Das ist wie ein Sechser im Lotto“, erklärt der 58-jährige Thomas Bühler. Es sei zwar ein mutiger Schritt – gerade auch jetzt während Corona – und werde auch eine finanzielle Herausforderung, „aber wenn wir die Chance jetzt nicht ergreifen, wäre das fahrlässig“, so Thomas Bühler, der den Erstkontakt zu Lidl über Bürgermeister Jan Trost hergestellt hat.