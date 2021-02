Betriebsaufgabe bei VW Betz in Marbach Lidl & Schwarz steht als Käufer fest

Ähnlich argumentiert Barbara Eßlinger, Fraktionschefin der Grünen, die vom Verkauf gerne früher etwas erfahren hätte: „Es handelt sich um ein großes, sensibles Gebiet in der Innenstadt, um das es bereits früher Diskussionen gegeben hat.“ Sie traue den Bürgervertretern zu, monatelang verschwiegen zu sein.

Klartext spricht Dr. Michael Herzog, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler und stellvertretender Bürgermeister. Als er den Zeitungsbericht gelesen habe, sei er „von den Socken“ gewesen. Er spricht von einem Fauxpas: „Ich hätte mir gewünscht, dass die Fraktionsvorsitzenden rechtzeitig über ein solch wichtiges Vorhaben informiert werden.“

Ganz anders bewertet Hendrik Lüdke, Fraktionschef der Liste PULS, das Vorgehen des Bürgermeisters. „Es kommt ganz darauf an, was die beiden Männer vereinbart haben: Wenn Herr Trost versprochen hat, dass die Information nicht das Büro verlassen darf, muss er sich daran halten.“ Lüdke hält das Schweigegebot für ein hohes Gut. „Es geht nicht, dass ein Geschäftsmann erfährt, dass in der Sauna oder in der Kneipe über sein Anliegen gesprochen wird.“

Ein Versprechen sei ein hoher Wert, meint auch Ernst Morlock, der die Fraktion der Sozialdemokraten leitet. Noch sei auf dem Gebiet nicht viel passiert, „und es werden am 1. Juni nicht gleich die Bagger kommen“, sagt Morlock. Von der Sache her sei es aber wichtig, sich jetzt gemeinsam Gedanken zu machen, wie es mit dem Lebensmittelhandel in der Stadt weitergehen kann. „Wir haben ja den Rewe-Markt in der Innenstadt, der sollte für die Versorgung dort erhalten bleiben.“