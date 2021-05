Betz-Areal in Marbach Stadt will Gebiet mit Lidl zusammen entwickeln

Aus dem Rathaus habe es geheißen, dass es nur verfahrensfrei wäre, wenn sich auf dem Gelände wieder ein Autohaus ansiedeln würde. Andernfalls müsse ein Baugesuch eingereicht werden, über das dann wiederum der Gemeinderat entscheiden könne. Das scharfe Schwert der Veränderungssperre müsse also gar nicht gezogen werden. Zudem sei aktuell eher nicht damit zu rechnen, dass in den nächsten Wochen schon die Bagger anrücken, berichtet Mistele. Insofern bestehe kein Grund zur Eile, und man könne sich in Ruhe Gedanken machen, was auf dem Gelände geschehen soll. „Fakt ist, dass es sich um ein zentrales Grundstück handelt, das deshalb für die Stadtentwicklung von hoher Bedeutung ist“, konstatiert er. Aus seiner Sicht wäre somit eine wie auch immer geartete Nachverdichtung an der Stelle sinnvoll, zum Beispiel eine gewerbliche Nutzung durch einen Lidl-Markt plus einen Kindergarten oder eine ergänzende Wohnbebauung. „Möglich ist da vieles“, findet Mistele.