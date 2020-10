Durchbruch für Gewerbegebiet Marbach und Erdmannhausen einigen sich

Marbach/Erdmannhausen - Die ersten konkreteren Überlegungen für ein interkommunales Gewerbegebiet zwischen Marbach und Erdmannhausen wurden bereits vor einigen Jahren angestellt. Und die zuständigen politischen Gremien haben in der Folge auch schon ihre Zustimmung signalisiert, dass zwischen der L 1124 und der K 1603 gleich im Anschluss an das bestehende Areal mit Hainbuch, BBP und Co. weitere Flächen für Unternehmen ausgewiesen werden dürfen. Allerdings: So richtig ins Laufen ist das Projekt bis heute nicht gekommen. Das dürfte sich in naher Zukunft allerdings ändern. „Es wurde inzwischen im Grundsatz Einigkeit über das Gewerbegebiet erzielt“, berichtet der Marbacher Bürgermeister Jan Trost von Verhandlungen zwischen den beiden Kommunen, die hinter den Kulissen geführt wurden.