Offene Gärten Erdmannhausen Garteninspirationen in ganz gemütlich

Blickfang waren neben dem alten Baumbestand, dem Pool und vielem mehr auch ein großer Haufen Pflastersteine. Sechs Tonnen davon kommen von der Marbacher Marktstraße, wo sie übrig waren. Mühlenmeiers verwenden sie für den Wegebau im Garten und beweisen damit Nachhaltigkeit. „Wir freuen uns, wenn sich die Besucher die eine oder andere Anregung bei uns holen konnten“, sagt Jörg Mühlenmeier. Und genau das wollten in der Tat viele, auch in den anderen Gärten. Zu Martina Glees-Brück etwa kam eine junge Frau, die gerade ein Haus baut und Ideen für den Garten suchte. Und Teilnehmerin Michaela Probst berichtet: „Die Besucherinnen kamen gezielt zum zweiten oder dritten Mal, um sich beraten zu lassen und haben um Anregungen gebeten.“

Oldtimertreffen als Ergänzung statt Konkurrenz

Viele haben es aber auch einfach so genossen, einen Sommertag lang durch Erdmannhausen zu schlendern und die verschiedenen geöffneten Gärten zu erkunden. Ein Konzept, das in seiner Form wohl ziemlich einzigartig sein dürfte. Ähnliche Aktionen gibt es beispielsweise in Esslingen oder Öhringen, „die sind aber vom Ansatz her etwas anders“, weiß Glees-Brück.

Mit dem zeitgleich stattfindenden Schlepper- und Oldtimertreffen in Erdmannhausen gab es übrigens kein Konkurrenz-Denken, im Gegenteil: Die beiden Veranstaltungen haben sich wohl gut ergänzt. „Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Ehemann auf dem Oldtimertreffen geparkt wurde, während die Ehefrau die offenen Gärten besucht hat“, so Martina Glees-Brück. Also war für jeden etwas geboten.