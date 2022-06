Selbstversorgung Obst und Gemüse wird nicht mehr gekauft

Heike Schmitt hat vor ein paar Jahren ein Wiesengrundstück gepachtet und gemeinsam mit ihrem Mann in einen Nutzgarten mit verschiedenen Beeten verwandelt. Und damit hat sie nicht nur einen optimalen Ausgleich zum Beruf, sondern ist in Sachen Obst und Gemüse zur Selbstversorgerin geworden. „Seit ich den Garten habe, habe ich praktisch nichts mehr an Obst und Gemüse zugekauft,“ sagt Heike Schmitt. Sie arbeitet nicht nur ökologisch, sondern auch mit den Mitteln der Permakultur. Dabei geht es, vereinfacht gesagt, darum, natürliche Ökosysteme und Kreisläufe in der Natur nachzuahmen, um so mit geringem Energieaufwand und ohne Einsatz von Chemikalien oder Kunstdünger in Landwirtschaft und Gartenbau nachhaltig zu wirtschaften.