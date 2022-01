Reaktivierung alter Schienen Hoffnung für die Bottwartalbahn?

Keine maßgebliche Verbesserung erreicht

Mit dem Wunsch der Sozialdemokraten hat sich die Verwaltung des VRS mittlerweile auseinander gesetzt. Es sei „eine Evaluation des aktuellen Zwischenergebnisses durchgeführt“ worden, heißt es in der Vorlage zur nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses am 19. Januar. In dem Zusammenhang hätten unter anderem mit der Geschäftsstelle der Region Werkstattgespräche stattgefunden, „um eventuelle Verbesserungspotenziale zu diskutieren“. Die Anregungen seien aufgenommen worden und in die Bewertung eingeflossen. Gleichwohl habe sich am Zwischenfazit nichts Grundlegendes geändert: Der Kosten-Nutzen-Faktor habe nicht maßgeblich verbessert werden können.