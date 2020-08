Studie veröffentlicht Bottwartalbahn bleibt vorerst auf Abstellgleis

Im Landratsamt rechnet man zumindest damit, dass die neuen Förderkriterien „Auswirkungen auf die Nutzen-Kosten-Rechnung“ haben werden. „Wir sind verhalten optimistisch, dass diese Auswirkungen positiv sein werden. Denn die Umsetzung der Projekte ist ja das Ziel des GVFG“, sagt Dietmar Allgaier. Ein Vorteil wäre etwa, wenn Umweltfaktoren in der Bewertung eine größere Rolle spielten. „Ob das so sein wird, ist aber rein spekulativ“, so der Landrat weiter.

Es gilt also, abzuwarten. Wobei sich aus dem Zwischenergebnis der Machbarkeitsstudie zumindest eines herauslesen lässt: Wenn die Bahn tatsächlich verwirklicht werden sollte, dann sicherlich durchgängig von Marbach bis Heilbronn. Geprüft wurden schließlich auch die Einzelabschnitte von Marbach bis Beilstein und von Beilstein bis Heilbronn. Diese schnitten in der Bewertung aber etwas schlechter ab als die Gesamtstrecke. Aber: Sowohl die beiden Einzelabschnitte als auch die Gesamtbetrachtung mit den vier Streckenvarianten weisen eben keinen förderfähigen Nutzen-Kostenfaktor auf. „Da fehlt schon noch ein Stück“, betont Dietmar Allgaier, der keinen genauen Wert der Nutzen-Kosten-Rechnung verraten möchte.

Stehen die Förderkriterien des Bundes dann fest, werden diese nach Auskunft des Landrats in die bestehende Studie zur Machbarkeit und Prognose eingearbeitet. Laut dem Geschäftsführer der TTK, Rainer Schwarzmann, der keine Details zur Studie nennen darf, würde es circa vier bis sechs Monate dauern, bis das Projekt neu berechnet wäre. „Die Studie müsste auch nicht neu gestartet werden“, stellt er klar. Der Vorgang könnte nach Absprache mit den beiden Landkreisen sogar auch ohne neuerlichen Beschluss der Kreisräte erfolgen.

Falls die neue Nutzen-Kosten-Rechnung tatsächlich einen Wert ergeben sollte, der den Bahnbau realistisch macht, stellt sich im Landkreis Ludwigsburg die Frage, inwieweit mit den beiden Großprojekten Stadtbahn Ludwigsburg samt Verbindung nach Markgröningen und eben der Bottwartalbahn verfahren wird. Die Strecke zwischen Ludwigsburg und Markgröningen weist bereits einen Wert von über 1,0 auf, wodurch sie förderfähig ist. „Ich würde beide Projekte, Stand heute, aber nicht gegenüberstellen und auch nicht zeitlich priorisieren“, sagt Allgaier. Denn das Projekt Ludwigsburg-Markgröningen sei eingebettet ins Großprojekt der Stadtbahn Ludwigsburg. Es sei hier immer die Auswirkung auf die Gesamtplanung der Stadtbahn zu sehen, bevor Abschnitte realisiert werden. „So leicht ist die Herangehensweise also nicht“, sagt Dietmar Allgaier in Bezug auf das Vorhaben in der Kreisstadt. Er macht aber dennoch deutlich: „Realistisch gesehen wird es aus planerischer, logistischer und monetärer Sicht wahrscheinlich nicht so sein, dass beide Bahnprojekte parallel laufen werden.“

Und sowieso muss durch die neue Berechnung zur Bottwartalbahn erst mal deren Weg frei gemacht werden. Anders als beim jetzt veröffentlichten Zwischenstand.