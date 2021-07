Bahn fürs Bottwartal Hoffnungsschimmer für Zugverkehr

Richtlinien wurden überarbeitet

Es ist schon längere Zeit bekannt, dass der Bund die Kriterien für die so genannte Standardisierte Bewertung einer Bahnstrecke überarbeiten will. Denkbar wäre dann, dass der Umweltgedanke in das Urteil über den Nutzen einer Verbindung einfließt. Mit dieser möglichen Perspektive im Hinterkopf haben die für die Bottwartalbahn zuständigen Landkreise Ludwigsburg und Heilbronn die Pläne für die Trasse auch nicht ganz zu den Akten, sondern nur auf Eis gelegt, um mit anderen Maßstäben eventuell einen neuen Anlauf unternehmen zu können. Und mittlerweile wurden die Richtlinien tatsächlich überarbeitet, teilt das Landesverkehrsministerium mit. In einem Schreiben aus Berlin seien die Eckpunkte dargelegt worden, berichtet Pressesprecher Tobias Schick.