Leser Forum zur BM-Wahl Auf der Spur Schillers und eines Mega-Trends

Als Abschluss war Bewegung angesagt. Es galt, den Tanz zum Lied „Jerusalema“ unter Einhaltung des Mindestabstands aufs Parkett zu zaubern – setzt dieser doch seit Monaten Menschen in aller Welt in Bewegung. Und in Euphorie, denn Jerusalema gilt als Ort der Freude und Fröhlichkeit, an dem es keine Sorgen gibt.

Tanzlehrerin Monika Jaag von der gleichnamigen Tanzschule in Marbach absolvierte mit den Kandidaten mehrere Probedurchgänge, bevor schließlich zum „Störfaktor Musik“, wie Jaag es schmunzelnd nannte, das Tanzbein geschwungen wurde. Die Geschwindigkeit machte zwar dem ein oder anderen zu schaffen. Die Schrittfolge hatten die meisten Kandidaten aber schnell drauf. Und wie heißt es bei Orchestern so schön: Immerhin kamen alle gleichzeitig im letzten Takt an . . .

