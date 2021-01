Marbach wählt seinen Bürgermeister Die Kandidaten beim MZ-Leserforum

Auf einen Blick

Das Leserforum der Marbacher Zeitung zur Bürgermeister-Wahl in der Schillerstadt findet am kommenden Mittwoch, 20. Januar, um 19 Uhr in der Stadthalle Marbach statt. Besucher sind aufgrund aktueller Vorgaben nicht zugelassen, die Veranstaltung wird per Live-Stream auf unserer Homepage übertragen.