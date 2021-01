Leser Forum zur BM-Wahl Unterschiedliche Ansätze beim Klimaschutz

Klare Kante zeigten die Bewerber zudem beim Thema Verkehr. So hob Timo Jung bei der Frage nach Sinn und Unsinn einer Querspange zwischen der Affalterbacher Straße und der Poppenweiler Straße hervor, dass hier ein ökologisches Erholungsgebiet durchpflügt würde. Das müsse bei der Abwägung berücksichtigt werden. Zumal die Entlastung laut Gutachten wohl überschaubar wäre. Wichtiger ist seiner Ansicht nach, über LKW-Fahrverbote, die Reaktivierung der Bottwartalbahn und die Stärkung des Radverkehrs nachzudenken, um Marbach von der Verkehrslast zu befreien.

Jan Trost gab allerdings zu bedenken, dass die Bottwartalbahn im Bereich der Affalterbacher Straße eher weniger weiterhelfe, sondern die Situation an der Bottwartalstraße entzerren könnte. Aber im Hinblick auf die Südtangente wies auch der 45-Jährige darauf hin, dass man zunächst alle Parameter untersuchen müsse. Die Verkehrsverlagerungen, die man dadurch provoziere, spielten ebenso eine Rolle wie der Umstand, dass man zunächst den nötigen Grund sichern müsste. Edwin Kubotat sprach sich indes direkt für den Bau der Umgehung aus, sobald das geplante Neubaugebiet an der Affalterbacher Straße realisiert ist. „Wenn die Kreuzäcker kommen, dann brauchen wir sie auf jeden Fall“, sagte er. Tobias Möhle erinnerte daran, dass sich die Bewohner in Marbach-Süd und im Hörnle sorgen, dass der LKW-Verkehr mit dem Bau der Südtangente bei ihnen aufschlägt. „Meiner Meinung nach muss man noch weiter Richtung Süden in Richtung Neckarweihingen gehen und dann auch südlich vom Lemberg“, empfahl er eine Verschwenkung der Trasse – so das machbar wäre.

Andreas Freund plädierte dafür, nach der Wurzel des Problems Ausschau zu halten und mit der Firma AMG ins Gespräch zu gehen, für die über die Strecke ein LKW-Lieferverkehr laufe. Außerdem müsse die Affalterbacher Straße saniert werden. „Dann geht da erst mal nichts mehr. Und in dem Moment haben wir auch die Möglichkeit, in die Diskussion zu gehen, wie wir den Verkehr lenken“, sagte er.

Dagegen riet der 42-Jährige nicht dazu, die Innenstadt für den Verkehr zu sperren. Um die Zahl der Autos zu reduzieren, könne aber ein Parkleitsystem weiterhelfen. Timo Jung machte sich ebenfalls dafür stark, die City zu entlasten. „Vielleicht durch ein Pilotprojekt in einer Straße“, meinte er. Andernfalls lasse sich das Zentrum kaum beleben. Edwin Kubotat denkt allerdings, dass man derzeit an den meisten Tagen keine autofreie Innenstadt bräuchte, da ohnehin nichts los sei. Jan Trost hält wie seine Mitbewerber nichts von einem kompletten Tabu für Fahrzeuge in der Altstadt. Es brauche einen gesunden Mix, denn Einzelhandel und Anwohner müssten die Zone weiter ansteuern können. „Ich kann mir das ebenfalls nicht vorstellen“, ergänzte Tobias Möhle zum Thema autofreie Innenstadt. Besucher oder Anlieger müssten das Gebiet ansteuern dürfen. Für eine Entspannung könnten Parkplätze am Rand wie in einem Parkhaus an der Stadtmauer sorgen.