Leser Forum zur BM-Wahl Mit kniffligen Fragen die Bewerber herausgefordert

In Bezug auf die Kündigung des stellvertretenden Bauamtsleiters Ralf Lobert, der den Führungsstil Trosts kritisiert hatte, machte der Amtsinhaber deutlich, dass er den Austausch mit den Mitarbeitern danach deutlich intensiviert habe. In den siebeneinhalb Jahren davor seien Probleme in dieser Hinsicht kein Thema gewesen. Man habe im Rathaus durch Wegzüge und altersbedingte Wechsel einen großen Umbruch gehabt. Dass es dabei ruckelt, sei nicht unüblich. „Drei von vier Führungspositionen konnten intern nachbesetzt werden. Das zeigt doch, dass man auch in Führungspositionen gerne mit mir arbeitet.“ Auf die Leserfrage, warum sich im Wahlkampf keine Fraktion hinter ihn stelle, antwortete Trost, dass ihm vor allem die Resonanz aus der Bürgerschaft wichtig sei. „Und die ist sehr positiv.“ Klar könne man sich einen Wahlkampf einfacher vorstellen. Die Unterstützung könnte aber auch ein Nachteil sein, wenn man in der Außendarstellung in gewisse Fahrwasser gerät.