Leser Forum zur BM-Wahl Markt in Marbach-Süd in der Diskussion

Edwin Kubotat geht davon aus, dass es Marbach auch gut zu Gesicht stehen und frische Energien freisetzen würde, wenn all die engagierten Leute in den Vereinen zusammengeführt würden. Attraktiver könne die Stadt zudem über Läden wie in Hamburg oder Berlin werden, die Fleisch am Start haben, das in der Petrischale gezüchtet wurde. „Dann sind wir nachhaltig und die Leute sagen: Wow, hier geht was“, meinte der Benninger. Das würde Marbach auch städtischer und zum Trendsetter machen.

Mehr zum Thema: Auf den Spuren Schillers

Andreas Freund schlug hingegen vor, zu leeren Parkplätzen wie am Wochenende beim Schulzentrum Shuttlebusse hinzuleiten, um Kunden in die City bringen. „Wenn wir Umsätze in der Stadt haben, locken wir auch andere an“, ist er überzeugt. Die Ansiedlung von Firmen aus der IT-Branche würde er ebenfalls unterstützen.

Potenzial sieht Jan Trost zudem im Bereich der eher schöngeistigen Angebote. Ziel müsse es sein, die sieben Museen in Marbach als kulturelles Zentrum im Landkreis zu vermarkten, zum Beispiel über eine lange Nacht der Ausstellungs-Häuser. In puncto Digitalisierung könne man sicher ebenfalls noch nachjustieren.

Timo Jung hält es für notwendig, Marbach als Kultur- und Bildungsstadt weiterzuentwickeln, um seine Einzigartigkeit zu bewahren. „Und diese Dinge kann man verbinden“, meinte er. Das Engagement der Museums-Betreiber müsse man nutzen, die Kultur gehöre gefördert. Für Rielingshausen schwebt ihm vor, eine Apotheke an den Ort zu bringen oder die Installation eines Geldautomaten zu forcieren. Entscheidend sei ein nachhaltiges Angebot für Rielingshausen, betonte zudem Trost im Hinblick auf die Frage, ob der Stadtteil einen zweiten Supermarkt braucht. Und Nachhaltigkeit habe der vorhandene Euli mit seinem langen Engagement bewiesen. Er brauche wie viele andere Rielingshäuser keinen zweiten Supermarkt, pflichtete Tobias Möhle bei.

Das Leser Forum hier zum Nachschauen