Kindergarten Hauäcker Decke muss abgestützt werden

Weitaus drängender als die Ursachenforschung war am Freitag und am Wochenende aber die Frage, wie und wo die Kinder von Montag an betreut werden. Denn die Räume in der Lichtenbergschule, in denen die Jungen und Mädchen übergangsweise waren, sind wegen der geplanten Schulsanierung ebenfalls nicht mehr nutzbar. Allerdings ergibt sich durch den Umzug von Klassenzimmern die Möglichkeit, in der Lichtenbergschule zumindest eine Notgruppe einzurichten, teilte die Gemeinde am Freitag den betroffenen Eltern mit. Die anderen Kinder müssten bis zum Ferienbeginn zuhause betreut werden. Was den Eltern nicht wirklich schmeckt. Anja Koch, die Mutter zweier Kinder im Kindergarten Hauäcker, wollte „das nicht einfach akzeptieren“, wie sie es im Gespräch mit unserer Zeitung formulierte. „Ich hoffe auf eine Alternative“, sagte sie am Freitag. Es gebe im Ort so viele Möglichkeiten, wo man die Kinder unterbringen könnte – vom Bürgerhaus bis zur Mehrzweckhalle in Gronau.