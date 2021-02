Finanzielle Situation von Oberstenfeld Haushalt lässt keinen Spielraum

Corona war auch das Stichwort, mit dem Meder seine Haushaltsrede eröffnete: „Was gibt es schon zu einem Corona- Haushalt zu sagen, der den Gemeinderäten keinen Spielraum lässt. Der bei weitem nicht ausgeglichen ist, dessen Investitionsprogramm so groß wie vor der Pandemie ist und der beim Landratsamt nicht genehmigungsfähig ist.“ Oberstenfeld sei von der Krise härter getroffen worden als andere Gemeinden, konstatierte er, da man schon von einem schlechteren Level aus gestartet sei. „Jetzt in der Krise müssen wir Zins und Tilgungen für laufende Kredite mit neuen Krediten bedienen“, machte er deutlich. Und er sah im Haushalt 2021 „eine Zeitbombe mit mehreren Zündern“: den unklaren Kosten für die Schulsanierung, für die noch keine Angebote vorlägen; die Annahmen, man könne ohne Verzögerung durch Eidechsen oder andere Unwägbarkeiten Gewinne durch Grundstücksverkäufe in den Baugebieten erzielen; den „unkalkulierbaren Zugriff von außen“ wie in der neuen Vorschrift für barrierefreie Bushaltestellen. An die Bauamtsleiterin Melanie Zimmer gerichtet sagte er, man solle nur so viel planen, wie man auch umsetzen könne, um keine falschen Erwartungen zu wecken.