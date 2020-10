Oberstenfeld hebt Haushaltssperre teilweise auf Kindergarten Hauäcker wird doch saniert

Oberstenfeld - Der Kindergarten im Hauäcker in Oberstenfeld wird nun doch zeitnah saniert. Der Gemeinderat hob am Donnerstag in seiner Sitzung in Prevorst die Haushaltssperre zum Teil auf, die er im Juni wegen möglicher Folgen der Corona-Pandemie beschlossen hatte. Die Räte waren einer Meinung, dass die mit 525 000 Euro veranschlagte Sanierung trotz zu erwartender Mindereinnahmen von rund 1,7 Millionen Euro im nächsten Haushaltsjahr zu vertreten ist.