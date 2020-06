Kindergarten Hauäcker in Oberstenfeld Verärgerung über verschobene Sanierung

Das sieht die Gesamtleiterin und Fachberaterin der Kinderbetreuungseinrichtungen, Silke Gustmann, anders: „Natürlich könnte man überall was verbessern, aber es ist nicht so, dass das Kindeswohl gefährdet wäre. Es sind überall Abdeckungen dran. Wir gehen auch einmal jährlich mit einem Sicherheitsingenieur durch,“ betont sie. Kleemann sagt, das Thema komme in der nächsten Gemeinderatssitzung am 2. Juli im Rahmen des Finanzzwischenberichts auf den Tisch. Und er verweist auf eine E-Mail der Kindergartenleiterin Anja Tudisco vom 24. Juni, in der diese schreibt, es sei „uns in der momentanen Situation (Corona-Vorschriften) deutlich lieber, in unseren alten Räumen zu sein, anstatt in der Schule in nur zwei Räumen untergebracht zu werden ... Wir ... sehen eine große Notwendigkeit, dass unsere Einrichtung renoviert wird. Es wäre eben wünschenswert, wenn dieser Termin vielleicht auf das Frühjahr 2021 verschoben werden könnte!“ Diese E-Mail hat der Schultes auch einen Tag später an die Gemeinderäte weitergeleitet.