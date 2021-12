Grundschule Marbach Ein Verein sucht Nachwuchs

Nachwuchsproblem nicht nur in Marbach

Das Problem des fehlenden Nachwuchses „haben ja die meisten Vereine – eben auch Grundschul-Fördervereine“, konstatiert der Marbacher. Einige Orte weiter, in Mundelsheim, ist das Szenario jedenfalls bekannt. Hier hat Dirk Breisig vor mehr als zwölf Jahren den Förderverein der Georg-Hager-Schule gegründet und sitzt ihm vor. Er hat auch keinen Schmerz damit, weiter im Amt zu bleiben. „Ich mache das, so lange die anderen wollen und solange es mir Spaß macht.“ Aber die restlichen vier Vorstandsposten „sind immer rotiert; einfach war’s nicht“, so Breisig. Glück hatte er vor zwei Jahren, als er drei Vorstandsmitglieder akquirieren konnte, deren jeweils ältestes von drei Kindern gerade in die Schule gekommen war. Heißt: Der Team ist für die nächsten paar Jahre gut und sicher besetzt.

In Höpfigheim ist die Situation um den Förderverein ebenfalls „noch gut“, wie es die Rektorin der Grundschule, Mechthild Wittmer, ausdrückt. Vor ein paar Jahren habe es mal Probleme gegeben, die Ämter zu besetzen, „dann hat es aber noch geklappt“. Sie hofft, dass es so bleibt. „Denn ein Förderverein ist immer ein Gewinn für eine Schule.“

T-Shirts mit Anlauten

Design

Während Florian Kießling-Bauer über das Tischkicker-Turnier in den Verein gerutscht ist, hatte Martin Friedl als Grafiker mit dem neuen Vereinslogo zu tun. Dieses gestaltete er aus einer eigens designten Anlauttabelle. „Da wir damit zu jedem Laut ein Symbol haben, können wir beliebige Wörter damit ,schreiben’“, so die Erklärung. Also beispielsweise den Namen eines Kindes auf ein T-Shirt.

Manufaktur

In der Pandemie sind weitgehend alle Aktionen des Fördervereins ins Wasser gefallen. Was aber lief und läuft, ist der T-Shirt-Verkauf. Etwa zum Schulanfang oder zu Weihnachten können Eltern für ihre Kinder individuelle Shirts mit Namen drucken lassen und so auch den Förderverein unterstützen. Dazu wurde eigens ein Gerät angeschafft, mit dem die Symbole, auf T-Shirts, Hoodies, Käppis und Co. gedruckt werden können. „Das ist wie in einer kleinen Manufaktur“, berichtet Florian Kießling-Bauer.