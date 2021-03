Schwierigkeit an Marbacher Grundschule Kleine Kinder mühen sich mit Handtuchgerät ab

Die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik stellte daraufhin klar, dass an der Grundschule wegen der Pandemie gar keine einzelnen Frottee-Handtücher mehr verwendet würden. Sie erinnerte daran, dass man bei allen Schulen und Kitas auf ein coronakonformes System umgestellt und extra Spender mit zwei getrennten Kammern angeschafft habe, die den Vorschriften entsprechen – sodass die Mädchen und Jungs eigentlich immer auf ein unbenutztes Tuch zurückgreifen können müssten. Das Problem könne dann eher sein, dass die Kleinen nicht so an den Stoffen in den Apparaturen ziehen, dass der benutzte Teil aufgerollt wird und sie ein frisches Tuch vor sich haben. „Aber da muss ich daran appellieren, dass das noch mal geübt wird. Ich glaube, das können auch die Grundschüler“, sagte Wunschik. In den Kindergärten funktioniere es schließlich auch. Der Bürgermeister Jan Trost ergänzte, dass die Kinder natürlich entsprechend mit dem System vertraut gemacht werden müssten.