Marbacher Grundschule wird saniert Müffelnde WCs sind bald Vergangenheit

Ganz am Anfang werden sich die Handwerker aber um das wohl drängendste Problem kümmern: die Toiletten. Die Arbeiten sollen in den Sommerferien starten, berichtet die Erste Beigeordnete. Ziel sei es, Kloschüsseln, Waschbecken und Co. zunächst in einem Schultrakt zu modernisieren, ehe man sich im Anschluss an die WCs im zweiten Gebäude macht. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Kinder immer ein stilles Örtchen aufsuchen können. Zugleich kann man dadurch verhindern, dass die Mädchen und Jungs womöglich interimsweise woanders unterrichtet werden müssen. Denn ohne Klos ist ein Schulbetrieb natürlich nicht denkbar.