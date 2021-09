Gebäude wird zu einem Kulturwerk Neues Leben für die Kelter in Kleinbottwar

Am neuen Baugebiet hängt es auch, wie die Kelter in Zukunft genutzt werden soll. Denn ist der Bedarf da, könnte ein Kindergarten ins Erdgeschoss einziehen. Tanzstudio und Sportkurse würden dann in den Keller wandern, der noch umgebaut werden müsste. Das wäre aber ohne Probleme möglich, sagt Bernd Mannsperger. „Bis zum Dezember 2023 sind wie diesbezüglich in der Warteschleife, diese Frist hat die Stadt erbeten. Dann wird man weitersehen. Entweder gehen Sport und Tanz dann nach unten, ansonsten haben wir einen Plan B. Dieser bleibt bis dahin aber geheim“, so der Bauherr. Bis dahin gilt im Keller eines: Bestandsschutz. „Die Decke war marode und es war feucht. Darum haben wir uns gekümmert. Nun ist die Aufgabe, die Qualität zu erhalten.“