Altes Gebäude im Steinheimer Teilort Kleinbottwar soll wieder belebt werden Tänzer können die alte Kelter übernehmen

Steinheim-Kleinbottwar - Nachdem die alte Kelter in Kleinbottwar lange Zeit mehr oder weniger im Dornröschenschlaf vor sich hindämmerte, kann dem Gebäude nun neues Leben eingehaucht werden. Dafür machte der Ausschuss für Technik und Umwelt am Dienstag den Weg frei. Das Gremium stimmte einem Bauantrag zu. Demnach darf das Haus, das die Stadt Steinheim im vergangenen Jahr von den Bottwartaler Winzern gekauft und entgegen anders lautender Gerüchte bislang auch nicht weiterveräußert hat, künftig als Tanz- und Sportstudio genutzt werden. Zugleich hält die Kommune an ihren Plänen fest, perspektivisch ein Betreuungsangebot in den Räumlichkeiten zu schaffen. „Geplant ist, dass ab circa 2025 ein zwei-gruppiger Kindergarten im Erdgeschoss untergebracht wird“, stellte der Bauamtsleiter Frank Fussenegger fest.