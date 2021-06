Neubaugebiet in Kleinbottwar Bürger können bei Straßennamen mitreden

Vergabekriterien müssen festgelegt werden

Ziel sei, im Herbst zu beginnen, den Oberboden abzutragen, erläutert Winterhalter. Das fruchtbare Erdreich wird auf andere Flächen verteilt. Mit den eigentlichen Erschließungsarbeiten soll es im ersten Quartal 2022 losgehen. Sie werden rund eineinhalb Jahre dauern. „Eine Bebauung der Grundstücke wäre somit, bei idealem Verlauf, frühestens im Sommer 2023 möglich“, konstatiert der Schultes. Bis dahin muss geklärt sein, an wen die städtischen Grundstücke gehen können.

Angestrebt wird, in der zweiten Jahreshälfte abzustecken, zu welchen Konditionen die Areale bebaut und vergeben werden sollen, sagt Winterhalter. Das gelte für die Flächen, auf denen Mehrfamilienhäuser entstehen sollen, aber auch für jene Parzellen, auf denen Einfamilienhäuser anvisiert seien. „Zu wünschen wäre natürlich, dass in erster Linie Steinheimer zum Zuge kommen“, betont er. Doch man habe den Gleichheitsgrundsatz zu berücksichtigen, die Kriterien müssten juristisch wasserdicht sein.

Kleinbottwarer, die Ideen für einen Straßen- oder Platznamen haben, können Vorschläge bis Freitag, 9. Juli, auf der Beteiligungsplattform www.stadt-steinheim.de/straßennamenwettbewerb eingeben oder per Post an das Stadtbauamt, Kennwort: Straßennamen, Steinheimer Straße 15 in 71711 Steinheim schicken – gerne zusammen mit einer kurzen Erläuterung. Die Vorschläge, die am Ende zum Zuge kommen, werden mit Sachpreisen prämiert. Für die Jury werden zwei Bürger gesucht, die allerdings nicht selbst am Wettbewerb teilnehmen dürfen. Interessenten können sich bis zum 9. Juli per E-Mail an b.ciocchetti@stadt-steinheim.de oder per Post an das Stadtbauamt der Urmenschstadt, Kennwort: Jury, bewerben. Unter den eingegangenen Bewerbungen werden die beiden Jurymitglieder schließlich per Los ermittelt.