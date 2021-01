In Kleinbottwar Die Kelter hat den Besitzer gewechselt

Wichtig ist ihm auf alle Fälle, die Kelter zu erhalten und wieder mit Leben zu füllen. „Ich bin gebürtiger Kleinbottwarer, deswegen ist es für mich eine Herzensangelegenheit, dieses Kulturgut zu pflegen. Deshalb habe ich die Kelter auch gekauft“, erklärt er. Ein weiterer Beweggrund war für ihn, dass seine Frau mit ihrem Tanzstudio in der Kleinbottwarer Hohe Straße an räumliche Grenzen gestoßen war. Zudem sei es so, dass seine russischstämmige Gattin bei ihrem Studium in Moskau die Themen Tanz und Choreografie ganzheitlich kennengelernt habe, also auch mit den verschiedenen Schulen, den Traditionen und der Folklore vertraut gemacht wurde. „Sie hat die ganze Kultur des Tanzes vermittelt bekommen. Und damit schließt sich in gewisser Weise der Kreis zu dem Kulturgut Kelter, das wir erhalten und bewahren und in das sie mit ihrem Studio einziehen wird“, erläutert Bernd Mannsperger.