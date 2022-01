Flutopferhilfe aus Höpfigheim Zum Spendensammeln 1000 Kilometer unterwegs

1407 – die Startnummer steht für den Tag der Flut

Die Startnummer des Höpfigheimers, die er sich selbst heraussuchen konnte, spricht Bände: Es ist die 1407 – sie steht für den 14. Juli 2021, den Tag der verheerenden Flut. Sibers Teamname: Solidahrität. In den Sommerferien wird er seine Kreidler MP2 auf einen Transporter laden und nach Velden am Wörthersee in Kärnten fahren. Von dort geht es am 27. August los: Über die Alpen nach Slowenien und Kroatien, über die Inseln Krk, Rab und Pag nach Bosnien-Herzegowina und zurück nach Österreich. 1000 Kilometer in acht Tagen durch vier Länder und über drei Inseln mit 50 Kubikzentimeter Hubraum auf zwei Rädern.