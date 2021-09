Aktion „Flutopferhilfe aus’m Ländle“ Vom Spendenaufruf zum großen Hilfsprojekt

Beilstein - Während im Hochwassergebiet die Anzahl der Helfer gerade jetzt nach Ferienende immer kleiner zu werden droht, läuft die „Flutopferhilfe aus’m Ländle“ weiter auf Hochtouren. Was vor zwei Monaten mit einem ersten Spendenaufruf in Höpfigheim begann, hat nicht nur mehr als 1150 Facebook-Mitglieder in einer Gruppe vereint, sondern auch an Struktur gewonnen: Unter der Woche wird von zuhause aus organisiert, was an Sachspenden gebraucht wird. Am Wochenende fährt die Gruppe dann mit mehreren Fahrzeugen ins Ahrtal, um selbst anzupacken.