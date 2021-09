Beilsteiner helfen im Ahrtal Woche für Woche am Kämpfen

Fans von VfB und KSC helfen gemeinsam

Letztlich landete die Gruppe in Hönningen, half hier und dort und stand dann vor dem überfluteten Kindergarten, vor den die Wassermassen eine Waschmaschine gespült hatten und dessen Rutsche tief in der Erde steckte. Sonst war nichts mehr da. „Die Leute brauchten Hilfe, also haben wir geholfen“, sagt Thorsten Riedl. Seither ist es das Projekt der Gruppe, die sich ursprünglich aus der aktiven Fanszene des VfB Stuttgart zusammensetzte, bei der aber inzwischen auch viele weitere Akteure dabei sind. Unter anderem zahlreiche Fans des Karlsruher SC. Die Anhänger der beiden Vereine verbindet normalerweise – höflich gesagt – nicht gerade eine große Zuneigung. Aber in diesem Fall ist alles anders. „Hier sind gute Freundschaften entstanden, wir arbeiten Hand in Hand.“