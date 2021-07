Transport ins Ahrtal Hilfsaktion erfährt riesige Resonanz

Mit ihrer Aktion ist Tina Siber nicht mehr allein. Mit Stephanie Nafzger aus Mundelsheim und Kathrin Ester aus Höpfigheim bildete sich ein Trio engagierter Frauen, die sich vorher kaum gekannt haben. „Wir waren noch nie gemeinsam Kaffee trinken“, sagt die in Höpfigheim aufgewachsene Stephanie Nafzger beim Treffen mit Tina Siber lachend. „Wir holen das aber auf jeden Fall nach.“

Firmen werden um Unterstützung gebeten

Erst aber geht’s um die Hilfe. In jeder freien Minute sind die drei etwa beschäftigt, bei Betrieben anzufragen, ob diese helfen können. Ob es um Autohäuser und Speditionen für Transporter geht, um Getränkemärkte für Wasser oder Sackkarren oder um Baumärkte für Besen. Kommt eine Zusage oder eine größere Geldspende, fließen bei den Organisatoren schon mal Freudentränen. Große Dankbarkeit wird etwa spürbar bei der Nachricht, dass sich bald auch von Freiberg aus zwei vollbepackte 40-Tonner auf den Weg machen werden. „Ich kann mir einfach nicht ausmalen, was wäre, wenn es uns so treffen würde“, beschreibt Stephanie Nafzger ihre Motivation, mitzuhelfen.

Und die Aktion trifft auf riesige Resonanz. Ein Ehepaar aus Höpfigheim hat spontan sein gefülltes Sparschwein von der Hochzeit mitgegeben. „Die Hilfe ist überwältigend“, sagt Tina Siber. Erste private Garagen sind gefüllt, sodass eine größere Lösung her musste. Ortsvorsteher Roland Heck hakte dann beim GSV Höpfigheim nach, ob die Kelter als Lager genutzt werden kann. Und das kann sie – „dankenswerterweise“, so Heck. „Selbst der Platz wird aber wohl nicht reichen“, vermutet Tina Siber aufgrund der immensen Hilfsbereitschaft. Der nächste Schritt wäre wohl, bei Landwirten nachzufragen, ob Lagerkapazität vorhanden ist.

Kinder in besonderem Fokus

„Den Menschen fehlt es einfach an allem“, so Tina Siber. Auch Lebensmittel werden benötigt, verdeutlicht Stephanie Nafzger. „Viele Läden gibt es nicht mehr. Und gibt es sie, können sie nicht beliefert werden.“ Älteren Menschen fehlten oft Medikamente oder schlicht der Gebisskleber. Besonders denkt das Orgateam auch an Kinder. Einige mussten mit Hubschraubern gerettet werden. Ein Schreibwarengeschäft in Murr versucht zu helfen, indem Spielwarenhersteller kontaktiert werden. Einige Pakete mit Spielzeug und Süßem sind geschnürt. Und wenn der Transport rollt, werden auch Bilder von Höpfigheimer Grundschülern im Gepäck sein. „Die haben sie gemalt, damit die Kinder dort etwas Kleines haben, an dem sie sich erfreuen können. Viele hier haben sogar ihr Lieblingsspielzeug mitgegeben.“

Auch für die Erwachsenen ist es schwer, das Erlebte zu verarbeiten. Tina Siber hofft, Seelsorger zu finden, die mit ins Ahrtal kommen. „Und wenn es nur dafür ist, dass die Bewohner und Helfer ihnen erzählen können.“

WIE KANN ICH HELFEN?

Sachspende

Gut zu verwendende Hilfsmittel können bis Donnerstag zur Kelter in Höpfigheim gebracht werden. Wann? Dienstag von 8.15 bis 11.30 und 17 bis 19 Uhr, Mittwoch von 8.15 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 15 Uhr, Donnerstag von 15 bis 21 Uhr.

Geldspende

Kleine wie größere Beträge können aufs PayPal-Konto „Flutopfer“, eingerichtet von Katrin Ester, eingezahlt werden. Das Geld wird für den Kauf von dringend Benötigtem verwendet. Über diesen Link kann eingezahlt werden. 1500 Euro sind bereits zusammengekommen. Die Organisatoren werden von jedem Kauf den Kassenzettel online aufzeigen.

Kontakt Mögliche Fragen zur Hilfsaktionen beantworten die beiden Organisatorinnen Tina Siber (01 76 / 64 70 19 85) und Stephanie Nafzger (01 63 / 4 42 95 24) gerne.