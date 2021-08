Hilfe fürs Ahrtal Unterstützung reißt nicht ab

Thema wird noch Monate beschäftigen

Rund 30 Transporter-Ladungen wurden schon ins Ahrtal gebracht. Und die Kelter in Höpfigheim als Sammelstelle ist noch immer gefüllt. „Wir nehmen nur das mit, was gerade gebraucht wird. Wir werden aber noch alle Sachspenden benötigen, der Bedarf verändert sich“, so Nafzger. Die Hilfsbereitschaft reiße zudem nicht ab, wenn auch derzeit nur spezielle Geräte wie Bohrhammer angenommen werden. Und der Geldspendenaktion hätten sich auch Großfirmen angeschlossen, die das bei ihnen gespendete Geld am Ende verdoppeln werden. Knapp 13 000 Euro sind über Paypal („Flutopferhilfe aus’m Ländle“) bereits zusammengekommen, dazu kommen mehrere tausend Euro Bargeld. Stephanie Nafzger: „Am Montag eröffnen wir bei der Bank ein Konto, damit auch ältere Menschen leichter spenden können. Das Thema wird uns ja auch noch Monate beschäftigen.“