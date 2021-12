Der Winter im Ahrtal Die Not wiegt zu Weihnachten noch schwerer

Zwei Millionen Liter Erdöl seien insgesamt durch die Flut in die Ahr gelangt, die stellenweise einen Hochwasserpegel von 12,10 Meter markierte. „Beim Jahrhunderthochwasser im Jahr 2016 waren es 3,18 Meter“. All das sei kein Szenario für glanzvolle Weihnachten. Auch nicht, dass eines der Versorgungszelte bald schließen müsse, weil der Verleiher auf den Kosten sitzenbleibe. „Das Rathaus zahlt nichts“, so Siber, die in all der Tragödie aber auch von Lichtblicken zu erzählen weiß.

Nicht mehr so viele Helfer wie zu Beginn

Auf der Kalenborner Höhe stellen nämlich Gabi und Alexander Zimmermann bis heute ihr Hotel für Helfer zur Verfügung. „Wie lange das noch geht, wissen sie nicht, denn auch sie bekommen nichts für ihre Unterstützung.“ Stattdessen haben die Eheleute drei Tiny Houses auf ihrem Grundstück aufgebaut. 15 Helfer haben bei Schnee und Kälte dafür gesorgt, dass die Häuser an Strom, Gas und Wasser angeschlossen werden. Bis Weihnachten sollen dort Menschen in Not einziehen. „Alle sind über 65. Die fallen nämlich durch das Raster“, weiß Siber, die sich unentwegt darüber aufregt, dass so viel offizielle Hilfe untersagt bleibe. „Ich glaube fast, der Staat ruht sich aus, weil sich so viele Bürger engagiert haben.“

Doch auch vor Ort gebe es nicht mehr so viele helfende Hände wie anfangs. „Vielleicht im Frühjahr wieder“, hofft die Frau, die potenziellen Unterstützern dazu rät, „einfach mal hinzufahren und Geld direkt jenen Gruppen auszuhändigen, die dort helfen“. Dass Weihnachten besonders schwer wird, weil viele Menschen die Katastrophe emotional noch nicht verdaut hätten, lastet Siber ebenfalls auf der Seele: „Sie können nur schwer allein sein und wollen immer wieder über das Geschehene sprechen.“

