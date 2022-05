Finanzielle Notlage Räte wollen Schulen das Budget kürzen

Den Gürtel enger schnallen

Letzteres ist bereits seit einiger Zeit in trockenen Tüchern. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde die Forderung abgenickt. Die Schulen müssen damit den Gürtel künftig enger schnallen. Von dem Pro-Kopf-Zuschuss, den Marbach für jeden Schüler erhält, reicht die Stadt nun nur noch 24 Prozent an die Bildungsstätten weiter. Beim Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG), für das aktuell rund 1000 Euro pro Kind und Jahr an die Kommune flössen, bedeute das beispielsweise einen Rückgang um 4,6 Prozent, erklärt die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik. Die Anne-Frank-Realschule habe bislang 34,3 Prozent, die Grundschule in der Kernstadt 26,1 Prozent der Fördersumme direkt erhalten, sie müssen sich also ebenfalls mit weniger Finanzmitteln arrangieren.