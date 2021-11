Schulzentrum Marbach Atrium soll neue Mitte der Schule

Marbacher Gemeinderat stimmt zu

Im Gemeinderat gab’s Zustimmung. „Die Idee kommt spät, aber nicht zu spät“, sagte Jochen Biesinger (CDU), der wie alle anderen auch einen erheblichen Mehrwert sieht. „Wenn dies von Anfang an Teil der Planung gewesen wäre, hätten wir hierfür sicherlich auch schon einen Baubeschluss.“ Auch Ernst Morlock (SPD) fände es fantastisch, wenn dies im Kostenrahmen umsetzbar sei. „Und sollten doch Zusatzkosten entstehen, können wir ja schauen, ob wir es trotzdem anpacken.“ Morlock hakte auch nach, warum nur eines der beiden Deckenelemente in diesem jetzt so tristen Bereich entfernt werden soll. Kaiser führte hierzu statische Gründe an. Doch es sei immer noch eine 1B-Lösung, sagte Jan Trost. „Auch wenn es kein 1A ist, wäre es eine deutliche Verbesserung“, signalisierte auch er große Zustimmung.

Der Beschluss der Zusatz-Baumaßnahme wurde unter Vorbehalt der ausstehenden Kostenentwicklung einstimmig gefasst – allerdings benötigt es auch die Zustimmung der weiteren Mitglieder des Gemeindeverwaltungsverbandes: Affalterbach, Benningen und Erdmannhausen.

Benningen sieht das Atrium als „nice to have“ an

Während das Thema in Erdmannhausen und in Affalterbach erst am Donnerstag auf den Tagesordnungen steht, haben die Benninger sich schon vergangene Woche damit beschäftigt. Und waren – im Gegensatz zu den Marbachern – von der Sache nicht gänzlich überzeugt.

Ein solches Atrium sei „nice to have“, sagte etwa Gabriele Kölbel-Schmid (FWV). Aber die 450 000 Euro seien schlicht zu teuer. Rüdiger Beck (CDU) bezweifelte, „dass die Kosten reichen“. Jan Kirchhoff kritisierte die „Salamitaktik“ der Planer. Der SPD-Rat sieht die Kosten ebenfalls sehr kritisch. „Wir müssen mit dem aktuellen Budget schon schauen, dass wir rumkommen.“ Deshalb solle lieber noch einmal geprüft werden, ob es keine günstigere Lösung für etwas mehr Licht im Schulzentrum gibt.

In der Zwischenzeit haben die Benninger „weitere und aussagekräftige Informationen durch die Verbandsverwaltung erhalten“, teilt der Bürgermeister Klaus Warthon auf Nachfrage mit. „Diese wurden bereits an den Gemeinderat weitergeleitet.“

Was passiert, wenn eine Verbandsgemeinde nicht zustimmt?

In Benningen

wird die Verwaltung nun mit den Gemeinderäten, die die Neckargemeinde in der Verbandsversammlung vertreten, im Vorfeld das Gespräch gesucht, damit wir uns für die Sitzung abstimmen können“, erklärt der Bürgermeister Klaus Warthon. Wie sie dann entscheiden, wird sich am 1. Dezember zeigen.

Bei Zweckverbänden

gibt es das so genannte imperative Mandat, das heißt, dass eine Gemeinde einheitlich abstimmen muss – egal, wie der einzelne Vertreter im Gemeinderat persönlich abgestimmt hat, erläutert der Marbacher Bürgermeister Jan Trost und verweist auf die Diskussion über die Freibaderöffnung in Oberstenfeld 2020. „Sollten die Gemeinderäte von Affalterbach und Erdmannhausen der Vorlage zustimmen, dann wird es in der Verbandsversammlung eine Mehrheit für diese Baumaßnahme geben und diese dann, wenn der Gesamtkostenrahmen gehalten werden kann auch umgesetzt“, so Trost.