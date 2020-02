Erster Coronavirus-Fall im Kreis Ludwigsburg Benninger ist infiziert

Die Zahl der an dem Coronavirus infizierten Personen nimmt immer weiter zu. In Baden-Württemberg wurden am Freitag um die Mittagszeit zwei weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt, damit steigt die Zahl in Baden-Württemberg auf zwölf. Einer der Infizierten kommt aus Benningen am Neckar. Er befindet sich aktuell in seiner Wohnung in Quarantäne und ist „nicht so krank, als dass es nötig wäre, ihn in eine Klinik einzuweisen“, gibt Dr. Thomas Schönauer, Gesundheitsdezernent des Landratsamtes Ludwigsburg, Auskunft.