Umfrage in Marbach Haben Sie Angst vor dem Coronavirus?

Michaela Roelofsen, 51, Sozialpädagogin, Marbach: „Ich lasse mich davon nicht verrückt machen, denn es nützt nichts, jetzt in Panik zu verfallen. Was bringt es mir, mich daheim von der Außenwelt abzuschotten? Sobald ich das Radio oder den Fernseher einschalte, geht es nur noch um das Coronavirus. Besser wäre es, sachlich in den Medien darüber zu informieren und aufzuklären.“