Christof Martin berichtet aus Singapur Fiebermessen und Händewaschen ist längst Alltag

Er selbst wasche sich wie alle anderen natürlich auch mehrmals am Tag die Hände, versuche, größere Menschenansammlungen zu vermeiden und gebe niemandem mehr die Hand. „Das war es für mich überwiegend“, erzählt Martin.

Die Stimmung in der Stadt nimmt der Benninger als angespannt wahr. „Letztes Wochenende gab es das ganze Wochenende Panikeinkäufe mit langen Schlangen in den Supermärkten. Ich habe selbst kein Brot mehr bekommen. Jetzt geht es wieder. Überall wird man beim Betreten von Gebäuden mit Fieberthermometern und persönlichen Erklärungen über Reiseaktivitäten konfrontiert. Wo sonst viel los ist, herrscht gähnende Leere. Jeder hält sich in der Öffentlichkeit zurück. Die meisten Veranstaltungen sind abgesagt.“ Auffallend sei, dass bisher keine Ausländer betroffen seien. Infiziert haben sich laut Martin nur Personen, die in China beziehungsweise Wuhan waren oder Einheimische. Warum? Christof Martin hat keine Erklärung.

Seine Familie, die er das letzte Mal an Weihnachten in Benningen besucht hat, sei noch recht entspannt, erzählt er. „Meine Frau war zu Besuch bei mir, als der Virus öffentlich wurde und hat die gesamten Vorbereitungsmaßnahmen während dem chinesischen Neujahrsfest in den dortigen Ferien miterlebt. Sie macht sich bisher keine Sorgen, weil sie sieht, wie wir die Sache ernst nehmen und vorsichtig sind.“ Die größte Gefahr sehe er im Übertragen des Virus’ – ohne selbst zu erkranken – auf Menschen mit geschwächtem Immunsystem und mit schweren Vorerkrankungen. „Deshalb fürchte ich mich um mich selbst eigentlich nicht. Sorgen bereitet mir nur der Fall der Schulschließung. Da könnte Panik ausbrechen, die die Sache nur schlimmer, aber keinesfalls besser machen würde.“

