Eine Marbacher Familie, die in Shanghai lebt, berichtet von ihrem Alltag „Im Moment haben wir keine Angst“

Inzwischen ist – soweit das unter den aktuellen Umständen möglich ist – der Alltag eingekehrt. Und der bedeutet für die Kids noch immer Homeschooling und für die Eltern Homeoffice. An die frische Luft können Zwei- und Vierbeiner – allerdings nur im abgeriegelten Wohnblock und immer mit Mundschutz. Zum Missfallen von Carl und Matilda. „Ich hab keine Lust die ganze Zeit hier nur mit meinen Eltern zuhause sein zu müssen. Das nervt. Ich würde gern meine Freunde treffen“, sagt die 13-Jährige im Videochat und Bruder Carl nickt zustimmend. Das Essen lässt sich die Familie wie alle anderen von einem Supermarkt liefern. Die Boten stellen es in Tüten beim Pförtner am Eingang zum Wohnblock ab. „Frisches Obst und Gemüse ist an manchen Tagen schwer zu bekommen, aber an sich müssen wir auf nichts verzichten“, berichtet die 37-Jährige. „Nur auf Besuch – denn der ist schwer reinzubekommen.“

Einen Schock erlebte die Familie bei der Rückkehr in Shanghai, als der Sicherheitsmann am Eingang zum Wohnblock bei allen Fieber maß und Carl 37,7 Grad hatte. Wenn das Thermometer mehr als 37,3 Grad anzeigt muss man normalerweise zum Test in ein so genanntes Fieber-Hospital. „Und da besteht dann natürlich ein erhöhtes Risiko sich anzustecken“, so Andrea Keller. Doch nach ein paar Minuten Diskussion gab es eine zweite Fiebermessung bei dem jüngsten Spross und die war dann okay. „Carl saß hinten im Auto in der Mitte in einer dicken Jacke und mit Mütze, da hatte sich der Körper aufgeheizt.“ Alle drei Stunden muss die Familie Fieber messen und die Ergebnisse dokumentieren. Auch ständiges Händewaschen gehört zur täglichen Routine.

Seit vergangenem Samstag sind alle Restaurants des Distriktes geschlossen. So soll vermieden werden, dass sich größere Menschenansammlungen bilden. Ein Ende der Vorsichtsmaßnahmen ist derzeit nicht abzusehen. Eigentlich sollte Andrea Keller am Montag wieder zur Arbeit in die Trumpf-Niederlassung, doch am Sonntagabend kam die Info, dass weiter von daheim aus gearbeitet wird, weil in der Provinz, in der die Firma ihren Sitz hat, einige Coronafälle aufgetreten sind. Und nicht nur das. Ende vergangener Woche wurde der erste Fall nur zwei Kilometer von der Wohnung entfernt gemeldet – in einem Viertel, in dem eine Freundin der Familie wohnt. „Wir leben hier in unserer Blase hinter der Mauer und nehmen jeden Tag für sich“, beschreibt Andrea Keller den Alltag ihrer Familie. „Das Leben lässt sich aber aushalten. Sollte sich die Situation dramatisch verändern, dann werden wir reagieren und überlegen, ob wir nicht schon früher unsere Zelte hier abbrechen und zurück nach Deutschland gehen. Im Moment haben wir aber keine Angst vor dem Virus.“

