Bottwarwiesen in Oberstenfeld Bürgervotum für Familien und Solarenergie

Wie soll die Mobilität gestaltet werden?

Die höchsten Werte erreichten sichere Rad- und Fußwege (84 Prozent) mit Anschluss an das bestehende Netz. Aber auch Garagenstellplätze (63 Prozent) und E-Ladestationen (61 Prozent) werden am meisten gewünscht. Weitaus weniger gefragt waren Sharing-Konzepte für E-Car, E-Bike oder E-Scooter, die nur Werte von 22 bis 37 Prozent erreichten. Ausreichend Stellplätze für Besucher und der Ausbau des ÖPNV wurden in den Anmerkungen relativ häufig als Ziele genannt.

Welcher Art sollen die Freiflächen im Areal sein?

Während ein Spielplatz für Kinder recht viele Befürworter findet (77 Prozent), ist ein gemeinschaftlicher Freiraum ausschließlich für Bewohner eher unbeliebt (34 Prozent). Es soll also tendenziell lebendiger zugehen, so die Wüstenrot. Wichtig war den Befragten auch eine ausreichende Beleuchtung (77 Prozent). Grundsätzlich sollen ökologische Gesichtspunkte eine wichtige Rolle spielen, wenn öffentliche Freiflächen in den Bottwarwiesen gestaltet werden. (74 Prozent).

Welche Nutzungen soll es noch geben?

Außer Wohnen stehen Kitas (58 Prozent) und Ärzte (50 Prozent) oben im Ranking, dicht gefolgt von nicht störendem Gewerbe von kleinen Handwerksbetrieben (48 Prozent). Interessant für die Diskussion um die Erhaltung der Geschäfte in der Ortsmitte ist der ebenfalls ausgeprägte Wunsch nach einem Bäcker oder Kiosk in der Nahversorgung (53 Prozent), dem eine relative Zurückhaltung gegenüber einem Lebensmitteldiscounter (30 Prozent) und einer Drogerie (37 Prozent) gegenübersteht. Genannt wurden noch ein DHL-Logistikzentrum, eine Rettungswache, ein Baumarkt, Industrie, ein Bekleidungsdiscounter, ein Fastfood-Restaurant, ein Café, eine Bar sowie Außengastronomie.

Was soll zum Klimaschutz beitragen?

Weit oben auf der Wunschliste steht die Solarenergie für Strom und Heizung mit 80 Prozent. Auch andere Formen der erneuerbaren Energie wie Wärmepumpen und Stromspeicherung finden breite Zustimmung – sogar das Blockheizkraftwerk als Schlusslicht kommt noch auf 47 Prozent Rückhalt. Stark befürwortet werden für das Stadtklima eine Begrünung (89 Prozent) und die Nutzung von Regenwasser (85 Prozent). Klimafreundliche Baumaterialien sind gefragt (62 Prozent). Ein autofreies Quartier wünscht sich dagegen nur ein Viertel. In den Anmerkungen herrschte Skepsis, da die Parkplatzsituation im Ort als schwierig gilt. Bei smarten Maßnahmen liegt das 5G-Netz mit 83 Prozent voll im Trend, eine App für Nachbarschaftshilfe wollen 49 Prozent.

Städtebaulicher Wettbewerb für das Areal

Wettbewerb

Ein Rahmenplan bildete die Grundlage für die Online-Befragung und den städtebaulichen Wettbewerb, bei dem die Entscheidung am 29. September durch eine Jury fallen soll. An der Mehrfachbeauftragung für jeweils rund 54 000 Euro nehmen die beiden Stuttgarter Büros Wick + Partner und ARP Architekten sowie der Tübinger Planer Hähnig Gemmeke und die Kölner Sozietät für Architektur Bernhardt und Leeser Architekten teil.

Vorgaben

Der Anteil der Bewohner im Geschosswohnungsbau soll 87 Prozent betragen. 1275 Menschen sollen sich auf 30 Einfamilien- und Doppelhäuser, 30 Reihenhäuser und 30 Mehrfamilienhäuser mit jeweils zehn Wohnungen verteilen. Der Anteil von barrierefreien Wohnungen am Geschossbau soll 20 Prozent betragen. Vorgesehen ist auch ein Seniorenheim mit 40 Pflegeplätzen. Eine Kindertagesstätte mit acht Gruppen soll auch entstehen.