Abwarten in Oberstenfeld Bürgerbeteiligung für Werzalit-Areal verzögert sich

In die Planung ist auch die Wüstenrot Städtebau als Beraterin eingebunden. Sie sitzt mit am Tisch, wenn die Gemeinde nun die nächsten Schritte einleitet. So hatte der Gemeinderat Ende 2020 beschlossen, vier Planungsbüros für einen Wettbewerb auszusuchen. „Noch sind wir aber nicht so weit, sie zu beauftragen“, informiert der Bürgermeister Markus Kleemann. Zunächst müsse der Rahmenplan stehen, mit dem die Levkas und die Gemeinde ins weitere Verfahren gehen. „Darin klären wir unter anderem, für wie viele Kinder eine Betreuung eingerichtet wird oder wie viel Naturflächen am Bach entstehen können.“ Der Gemeinderat werde ihn in einer der nächsten Sitzungen öffentlich beraten und beschließen. „Im Frühjahr wollen wir dann parallel auch die Bürgerbeteiligung starten, unter Beachtung der weiteren Pandemie-Beschlüsse der Regierung.“