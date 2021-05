Gutachten in Oberstenfeld sieht Bedarf Aldi und dm-Markt sind im Gespräch

Starke Konkurrenz durch einen Drogeriemarkt im neuen Areal Bottwarwiesen befürchtet Sabine Garbe, Inhaberin der Drogerie Brettschneider in der Ortsmitte. „Für uns wäre eine Drogerie dort nicht schön – das würde uns sehr treffen“, sagt sie, befürchtet aber, als Einzelne nichts ausrichten zu können. Ihr Stammpublikum halte ihr während der Corona-Pandemie die Treue. „Das sind hauptsächlich Ältere der Generation 50 plus.“ Mut mache ihr, dass inzwischen auch viele junge Leute in ihren Laden an der Großbottwarer Straße kommen. „Die sagen: Es ist toll, dass wir hier beraten werden und dass unsere Geschenke eingepackt werden, wo wir doch sonst vieles über Amazon bestellen.“

Der Bürgermeister will den Prozess der Meinungsbildung abwarten

Die Konkurrenz durch größere Lebensmittelmärkte ist Ingo Mayer, Inhaber eines kleinen Frischemarkts in der Großbottwarer Straße, gewohnt. Dass die Gemeinde den Einzelhandel in der Ortsmitte schützen will, begrüßt er. Sollte Aldi kommen, könne und wolle er wenig dagegen unternehmen. „Es gibt auch Menschen, die aufgrund ihres Einkommens auf den Einkauf dort angewiesen sind.“ Sein Frischemarkt überzeuge seine Stammkunden durch eine hohe Qualität und den direkten Kundenkontakt: „Viele schätzen unser menschliches Miteinander.“ Und im Wettbewerb gelte für ihn sowieso: „Ich muss mein eigenes Ding möglichst gut machen.“

Der Bürgermeister Markus Kleemann verweist auf das Gutachten, das schon vor drei Jahren einen erhöhten Bedarf an Lebensmittelläden bescheinigte. „Und jetzt kommen noch einmal 1300 Bürger dazu.“ Er denke, dass auch die Ortsmitte von dieser Zuwanderung profitiere – so wie auch Handwerker, Vereine und die Gemeindefinanzen. Man wolle die Ortsmitte durch eine gute Anbindung des Areals über die Gronauer Straße mit Fußgängerinseln fördern. „Unsere Händler an der Großbottwarer Straße bieten einen tollen Service – sie können selbstbewusst sein.“ Gleichwohl sehe er auch den Wettbewerb. „Noch ist nichts entschieden“, betont der Bürgermeister und weist auf das laufende Verfahren hin. „Wir warten die Meinungsbildung ab und entscheiden dann.“



